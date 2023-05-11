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Дома в gmina Pobiedziska, Польша

4 объекта найдено
Дом 6 спален в Biskupice, Польша
Дом 6 спален
Biskupice, Польша
Количество спален 6
Площадь 200 м²
€ 153,468
Дом 4 спальни в Steszewko, Польша
Дом 4 спальни
Steszewko, Польша
Количество спален 4
Площадь 145 м²
€ 348,592
Дом 2 спальни в Wagowo, Польша
Дом 2 спальни
Wagowo, Польша
Количество спален 2
Площадь 33 м²
€ 39,463
Дом 2 спальни в Wagowo, Польша
Дом 2 спальни
Wagowo, Польша
Количество спален 2
Площадь 33 м²
€ 39,463

Параметры недвижимости в gmina Pobiedziska, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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