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Дома в gmina Pniewy, Польша

Пневы
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1 объект найдено
Дом в Пневы, Польша
Дом
Пневы, Польша
445 м²
€ 534,546
Я рад представить вам предложение о продаже многоквартирного жилого дома с служебными помеще…

Параметры недвижимости в gmina Pniewy, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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