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Таунхаусы в gmina Piaseczno, Польша

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Jozefoslaw, Польша
Таунхаус 3 спальни
Jozefoslaw, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м² Количество этажей 3
€ 136,940
Продается новый таунхаус в пригороде Варшавы Piaseczno, 3 этажа, 5/6 комнат Площадь 109,1…

Параметры недвижимости в gmina Piaseczno, Польша

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