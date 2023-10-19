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Жильё в gmina Pawlowice, Польша

1 объект найдено
Квартира в Pawlowice, Польша
Квартира
Pawlowice, Польша
Площадь 5 699 м²
Я предлагаю промышленную землю для продажи чуть ниже Poznań – Pawłowice, коммуна Рокиетница.…
€632,712

Параметры недвижимости в gmina Pawlowice, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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