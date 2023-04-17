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Купить дом в gmina Parzeczew, Польша

8 объектов найдено
Дом 5 комнатв Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 325 м²
€ 1,210,182
Дом 5 комнатв Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 149 м²
€ 146,385
Дом 5 комнатв Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 206 м²
€ 465,767
Дом 4 комнатыв Skorka, Польша
Дом 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 150 м²
€ 142,608
Двухквартирные дома в состоянии застройки площадью около 150 м2 на участке около 500 м2 в Гу…
Дом 4 комнатыв Skorka, Польша
Дом 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 150 м²
€ 142,608
Двухквартирные дома в состоянии застройки площадью около 150 м2 на участке около 500 м2 в Гу…
Дом 4 комнатыв Skorka, Польша
Дом 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 150 м²
€ 142,608
Двухквартирные дома в состоянии застройки площадью около 150 м2 на участке около 500 м2 в Гу…
Дом 7 комнатв Skorka, Польша
Дом 7 комнат
Skorka, Польша
7 Количество комнат 448 м²
€ 915,263
Дом 5 комнатв Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 133 м²
€ 223,731

Параметры недвижимости в gmina Parzeczew, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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