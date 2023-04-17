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Купить квартиру в gmina Parzeczew, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Skorka, Польша
Квартира 3 комнаты
Skorka, Польша
3 Количество комнат 180 м² 3 Этаж
€ 935,603
Квартира 4 комнатыв Skorka, Польша
Квартира 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 83 м² 3 Этаж
€ 162,510
Квартира 5 комнатв Skorka, Польша
Квартира 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 134 м² 5 Этаж
€ 339,156
Эта квартира на пятом и шестом этажах является идеальным местом для создания проекта в соотв…

Параметры недвижимости в gmina Parzeczew, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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