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Квартиры в gmina Ostrowite, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Giewartow-Holendry, Польша
Квартира
Giewartow-Holendry, Польша
Площадь 70 м²
€121,518
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Giewartow-Holendry, Польша
Квартира
Giewartow-Holendry, Польша
Площадь 813 м²
€37,034
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Giewartow, Польша
Квартира
Giewartow, Польша
Площадь 133 м²
€150,451
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Ostrowite, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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