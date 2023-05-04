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Жильё в gmina Ostrowite, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Kosewo, Польша
Дом 4 спальни
Kosewo, Польша
Количество спален 4
Площадь 146 м²
€ 61,012
Дом в Kosewo, Польша
Дом
Kosewo, Польша
Площадь 97 м²
€ 159,066

Параметры недвижимости в gmina Ostrowite, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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