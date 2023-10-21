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Квартиры в gmina Ostrorog, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Остроруг, Польша
Квартира
Остроруг, Польша
Площадь 31 280 м²
Продается сельскохозяйственный участок земли № 307/4, расположенный в геодезическом районе В…
€76,178

Параметры недвижимости в gmina Ostrorog, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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