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Жильё в gmina Osielsko, Польша

1 объект найдено
Квартира в Maksymilianowo, Польша
Квартира
Maksymilianowo, Польша
Площадь 109 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением двухквартирного дома, расположенного в Maksymili…
€103,427

Параметры недвижимости в gmina Osielsko, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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