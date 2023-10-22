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Квартиры в gmina Opatowek, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Szale, Польша
Квартира
Szale, Польша
Площадь 380 м²
Красивый дом, расположенный недалеко от Калиша в городе Сзале на участке площадью 6000 м2
€707,369

Параметры недвижимости в gmina Opatowek, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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