Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Olszanica
  5. Дома

Дома в gmina Olszanica, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/3
Чрезвычайно просторная 4-комнатная квартира, состоящая из большой кухни, соединенной с гости…
€203,132
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продажа: Лучшая эксклюзивная квартира на продажу в одном из самых уникальных жилых домов в В…
€1,92 млн
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Я рад представить вам уникальную квартиру в красивом и отреставрированном многоквартирном доме
€200,504
Квартира 1 комната в Польша, Польша
Квартира 1 комната
Польша, Польша
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Promotion of 110 homes located in Estepona Mlaga in the area of La Lobilla on Pilar Bardem …
€161,368
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
  Угловая 3-х комнатная семейная квартира в стандарте застройщика находится в комплексе Natu…
€108,772
Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 5
Площадь 388 м²
СОВРЕМЕННАЯ, ЭНЕРГОСЛОННАЯ ПАРТИЯ ПРОТИВ ДОМА В МИРЕ И ЗЕЛЕНЫХ КОПИЯХ *****
€890,245
Квартира в Biedrusko, Польша
Квартира
Biedrusko, Польша
Площадь 154 м²
Вы ищете дом для себя и своей семьи? Вам нужны пространство и комфорт жизни? Хотите иметь зе…
€195,268
Квартира в Bogucin, Польша
Квартира
Bogucin, Польша
Площадь 4 219 м²
Продается 4 земельных участка общей площадью 4219м2 в Яниково около Познани по адресу ул. Джет
€184,359
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 56 м²
€982
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 6
Продаётся в зелёном районе, на границе парка и зоны отдыха трёхкомнатная квартира площадью 5…
€174,470
Квартира 3 комнаты в Польша, Польша
Квартира 3 комнаты
Польша, Польша
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Calma Beachfront Villas are modern residences located on the sandy beaches of Latchi in Poli…
€500,012
Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 7
Площадь 235 м²
статус развития, доступно 6 из 10 домов ул. Syta. Завади, Виланов Кроме того, мы предлагае…
€446,941

Параметры недвижимости в gmina Olszanica, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти