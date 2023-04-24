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Жильё в Гмина Олесница, Польша

1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Smardzow, Польша
Коттедж 5 спален
Smardzow, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000

Параметры недвижимости в Гмина Олесница, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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