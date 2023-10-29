Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Okonek
  5. Дома

Дома в gmina Okonek, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Продается 2-комнатная квартира площадью 53,6 м2, расположенная в современном многоквартирном…
€134,490
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением 2-комнатной квартиры, расположенной в охраняемом и…
€139,183
Квартира в Msciszewo, Польша
Квартира
Msciszewo, Польша
Площадь 530 м²
Я приглашаю вас сейчас для виртуальной прогулки по дому и для панорамных фотографий местност…
€309,844
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 98 м²
Этот комплекс расположен в Casares Costa всего в 400 метрах от пляжа и с великолепным видом…
€241,956
Квартира 2 комнаты в Plewiska, Польша
Квартира 2 комнаты
Plewiska, Польша
Комнаты 2
Площадь 59 м²
€123,264
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Этаж 5
For sale a unique 4-room apartment in the development state on the 5th floor with a new elev…
€655,226
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 240 м²
ДОМ ПРОЩЕНИЯ В ТУЛИНЕ МАЗОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА – 15 мин до центра Варшавы
€669,083
Дом 3 спальни в Варшава, Польша
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Продаются современные дома в зеленом районе Варшавы WawerНовый жилой комплекс в районе  Wawe…
€178,820
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 113 м²
€363,730
Квартира 2 спальни в Люблин, Польша
Квартира 2 спальни
Люблин, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
Продаётся трёхкомнатная квартира площадью 58,6 кв.м в городе Люблин, район Czuby, ул. Różana…
€101,260
Квартира в Plewiska, Польша
Квартира
Plewiska, Польша
Площадь 142 м²
Вы планируете жить в Познани? Вы цените мир, удобство и быстрый доступ к центру Познани? Хот…
€179,395
Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 7 563 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением 3 участков в Староленке по адресу ул. Роман майя в…
€516,182

Параметры недвижимости в gmina Okonek, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти