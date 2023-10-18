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Квартиры в gmina Okonek, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Ledyczek, Польша
Квартира
Ledyczek, Польша
Площадь 193 600 м²
ПРОДАЕТСЯ большой участок, состоящий из комплекса участков, расположенных в северной части Б…
€215,995

Параметры недвижимости в gmina Okonek, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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