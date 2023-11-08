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Жильё в gmina Obrzycko, Польша

1 объект найдено
Квартира в Jaryszewo, Польша
Квартира
Jaryszewo, Польша
Площадь 9 992 м²
На продажу выставляется земля, разделённая на 6 участков с условиями застройки, возможностью…
€111,296

Параметры недвижимости в gmina Obrzycko, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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