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Квартиры в gmina Obryte, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Gostkowo, Польша
Квартира
Gostkowo, Польша
Площадь 532 м²
Я рекомендую к продаже исторический усадебный дом, расположенный в Госткуве недалеко от Рави…
€206,552

Параметры недвижимости в gmina Obryte, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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