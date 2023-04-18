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Купить дом в gmina Oborniki, Польша

2 объекта найдено
Домв Kiszewo, Польша
Дом
Kiszewo, Польша
94 м²
€ 324,838
Редко можно предложить недвижимость, которую можно смело назвать домом мечты. Полностью отре…
Домв Kiszewo, Польша
Дом
Kiszewo, Польша
94 м²
€ 324,838
Редко можно предложить недвижимость, которую можно смело назвать домом мечты. Полностью отре…

Параметры недвижимости в gmina Oborniki, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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