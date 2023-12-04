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Квартиры в gmina Nowy Tomysl, Польша

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4 объекта найдено
Квартира в Новы-Томысль, Польша
Квартира
Новы-Томысль, Польша
Площадь 1 096 м²
€30,090
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Etalon Estate Group
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Квартира в Boruja Koscielna, Польша
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Boruja Koscielna, Польша
Площадь 33 900 м²
€274,631
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Новы-Томысль, Польша
Квартира
Новы-Томысль, Польша
Площадь 21 834 м²
€1,11 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Новы-Томысль, Польша
Квартира
Новы-Томысль, Польша
Площадь 1 428 м²
€72,716
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Nowy Tomysl, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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