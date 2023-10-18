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Квартиры в gmina Nowe Miasto nad Warta, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Boguszynek, Польша
Квартира
Boguszynek, Польша
Площадь 15 400 м²
Продается лесной участок площадью 1,54 га в Богушинку – ок. 7 км к западу от Новы Миасто-над…
€57,795

Параметры недвижимости в gmina Nowe Miasto nad Warta, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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