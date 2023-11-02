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Квартиры в gmina Niwiska, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Przylek, Польша
Квартира
Przylek, Польша
Площадь 8 400 м²
Investment Pearl in Wielkopolska – идеальная недвижимость также для инвесторов из Германии!
€154,580
Квартира в Przylek, Польша
Квартира
Przylek, Польша
Площадь 2 003 м²
Представляем на продажу очаровательный участок 2003 m², расположенный недалеко от леса, в жи…
€33,380

Параметры недвижимости в gmina Niwiska, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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