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Купить дом в gmina Nieporet, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв gmina Nieporet, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Nieporet, Польша
4 Количество комнат 135 м²
€ 144,939

Параметры недвижимости в gmina Nieporet, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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