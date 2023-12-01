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Квартиры в gmina Nieporet, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Bialobrzegi, Польша
Квартира
Bialobrzegi, Польша
Площадь 69 м²
Этаж 1/4
На участке ок. 4 505 м2 с прямым доступом к береговой линии озера Zegrze, спроектированы два…
€115,796
в месяц
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Параметры недвижимости в gmina Nieporet, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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