Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Nekla
  5. Квартиры

Квартиры в gmina Nekla, Польша

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Barczyzna, Польша
Квартира
Barczyzna, Польша
Площадь 1 171 м²
€28,921

Параметры недвижимости в gmina Nekla, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти