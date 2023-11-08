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Жильё в gmina Nekla, Польша

1 объект найдено
Квартира в Barczyzna, Польша
Квартира
Barczyzna, Польша
Площадь 1 171 м²
Тихий уголок рядом с природой и в то же время с быстрым доступом в город?  
€28,962

Параметры недвижимости в gmina Nekla, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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