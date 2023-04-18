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Купить квартиру в gmina Nadarzyn, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Mlochow, Польша
Квартира 3 спальни
Mlochow, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 3
€ 179,069
Квартира с садом на продажу в Варшаве, Wesoła #12625 Звоните +48574672833 ( WhatsApp ,…

Параметры недвижимости в gmina Nadarzyn, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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