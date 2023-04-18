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Купить недвижимость в gmina Nadarzyn, Польша

6 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Mlochow, Польша
Квартира 3 спальни
Mlochow, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 3
€ 179,069
Квартира с садом на продажу в Варшаве, Wesoła #12625 Звоните +48574672833 ( WhatsApp ,…
Дом 4 комнатыв gmina Nadarzyn, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Nadarzyn, Польша
4 Количество комнат 167 м²
€ 378,338
Дом 4 комнатыв Walendow, Польша
Дом 4 комнаты
Walendow, Польша
4 Количество комнат 175 м²
€ 404,924
Дом 6 комнатв Walendow, Польша
Дом 6 комнат
Walendow, Польша
6 Количество комнат 264 м²
€ 605,341
Дом 5 комнатв gmina Nadarzyn, Польша
Дом 5 комнат
gmina Nadarzyn, Польша
5 Количество комнат 260 м²
€ 204,507
Дом 6 комнатв gmina Nadarzyn, Польша
Дом 6 комнат
gmina Nadarzyn, Польша
6 Количество комнат 150 м²
€ 153,176

Параметры недвижимости в gmina Nadarzyn, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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