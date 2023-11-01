Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. гмина Мирче

Жильё в гмина Мирче, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 6
Недвижимость находится недалеко от Kanału Żerańskiego с видом на зелень и красивые восходы с…
€159,384
Квартира 4 комнаты в Польша
Квартира 4 комнаты
Польша
Комнаты 4
Площадь 261 м²
Этот элегантный комплекс занимает видное место и может похвастаться современными архитектур…
€1,08 млн
Квартира 2 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1
€249,336
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€559
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 136 м²
Новый современный комплекс в городе Эстепона с 2 и 3 спальнями апартаменты с большими терра…
€281,123
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Kampinos, Польша
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Kampinos, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 8 556 м²
Количество этажей 2
Обратите внимание на любителей природы и любителей недвижимости ! Вы ищете уникальный особня…
€982,912
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 148 м²
€303,370
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/7
Продается квартира-студия - 32 м2 по адресу ул. Zadumana, недалеко от Szczęśliwicki парка. П…
€120,613
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 6/12
Продается стильная четырехкомнатная квартира в районе Wola, улица Kasprzaka. Апартаменты …
€579,105
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Целый проект будет состоять из 6 зданий. Первый этап инвестиций - одно жилое здание. Далее в…
€155,507
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 5/6
Дом Этажей: 6 Год строительства: 1999   Квартира Этаж: 5-й Площадь: 94 кв.м Количество комн…
€236,706
Квартира 3 спальни в Белява, Польша
Квартира 3 спальни
Белява, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/3
Представляем загородный жилой проект в Konstancin-Jeziorna Весь проект состоит из 41 квартир…
€140,945

Параметры недвижимости в гмина Мирче, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти