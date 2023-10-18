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Дома в gmina Milki, Польша

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Гижицкий повят, Польша
Дом 5 спален
Гижицкий повят, Польша
Комнаты 8
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
Новая более низкая цена ! Вы ищете уникальный дом в Мазурии …
€180,881
Дом 1 спальня в Гижицкий повят, Польша
Дом 1 спальня
Гижицкий повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Если вам достаточно шума и суеты и вы хотите покоиться в тишине и покое в своем с…
€190,729

Параметры недвижимости в gmina Milki, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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