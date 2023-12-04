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Жильё в gmina Miescisko, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Wiela, Польша
Квартира
Wiela, Польша
Площадь 155 м²
€166,422
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в gmina Miescisko, Польша
Квартира
gmina Miescisko, Польша
Площадь 311 м²
€99,529
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Miescisko, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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