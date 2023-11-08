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Жильё в Гмина Мендзылесе, Польша

1 объект найдено
Квартира в Dolnik, Польша
Квартира
Dolnik, Польша
Площадь 899 м²
Сделайте свою мечту о собственном доме, окруженном природой, сбывшейся! Продается участок, р…
€15,739

Параметры недвижимости в Гмина Мендзылесе, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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