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Купить дом в gmina Miedzychod, Польша

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Skrzydlewo, Польша
Дом 3 спальни
Skrzydlewo, Польша
126 м²
€ 113,693
Продается отдельно стоящий дом, расположенный в коммуне Крыло ( Międzychód ). Здание на перв…

Параметры недвижимости в gmina Miedzychod, Польша

с видом на горы
недорогая
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