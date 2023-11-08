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Жильё в gmina Miedzichowo, Польша

1 объект найдено
Квартира в Pachy, Польша
Квартира
Pachy, Польша
Площадь 2 358 м²
Продается 2 очаровательных участка в окружении лугов, леса и небольшого озера в Пёнчи, комму…
€25,857

Параметры недвижимости в gmina Miedzichowo, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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