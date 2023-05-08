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Особняки в gmina Michalowice, Польша

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни в Nowa Wies, Польша
Особняк 3 спальни
Nowa Wies, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 412 м²
Количество этажей 1
€ 903,394

Параметры недвижимости в gmina Michalowice, Польша

недорогая
элитная
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