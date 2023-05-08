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Дома в gmina Michalowice, Польша

5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Nowa Wies, Польша
Дом 4 спальни
Nowa Wies, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
€ 626,978
Особняк 3 спальни в Nowa Wies, Польша
Особняк 3 спальни
Nowa Wies, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 412 м²
Количество этажей 1
€ 903,394
Дом 6 комнат в Nowa Wies, Польша
Дом 6 комнат
Nowa Wies, Польша
Комнаты 6
Площадь 300 м²
€ 567,547
Дом 5 комнат в Nowa Wies, Польша
Дом 5 комнат
Nowa Wies, Польша
Комнаты 5
Площадь 230 м²
€ 371,065
Коттедж 4 спальни в Nowa Wies, Польша
Коттедж 4 спальни
Nowa Wies, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
€ 673,812

Параметры недвижимости в gmina Michalowice, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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