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Коттеджи в gmina Michalowice, Польша

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Nowa Wies, Польша
Коттедж 4 спальни
Nowa Wies, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
€ 673,812

Параметры недвижимости в gmina Michalowice, Польша

недорогая
элитная
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