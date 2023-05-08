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Квартиры в gmina Michalowice, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Nowa Wies, Польша
Квартира 1 спальня
Nowa Wies, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
€ 81,329

Параметры недвижимости в gmina Michalowice, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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