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Жильё в gmina Margonin, Польша

1 объект найдено
Квартира в Margonska Wies, Польша
Квартира
Margonska Wies, Польша
Площадь 3 244 м²
Предметом продажи является функционирующая и полностью эффективная комбикормовая фабрика
€3,05 млн

Параметры недвижимости в gmina Margonin, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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