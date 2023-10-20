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Квартиры в gmina Luzino, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Robakowo, Польша
Квартира
Robakowo, Польша
Площадь 3 001 м²
Сервисный участок с возможностью строительства зала, склада и с возможностью ведения произво…
€225,524

Параметры недвижимости в gmina Luzino, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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