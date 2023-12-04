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Квартиры в gmina Lubowo, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Chwalkowko, Польша
Квартира
Chwalkowko, Польша
Площадь 107 м²
€1,042
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Etalon Estate Group
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Квартира в Lednogora, Польша
Квартира
Lednogora, Польша
Площадь 317 м²
€578,657
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Lednogora, Польша
Квартира
Lednogora, Польша
Площадь 317 м²
€578,657
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Lubowo, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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