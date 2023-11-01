Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Lubowidz
  5. Дома

Дома в gmina Lubowidz, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Продается двухкомнатная квартира площадью 57,8 м2, расположенная на первом этаже 5-этажного …
€226,440
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Трехкомнатная квартира, расположенная на первом этаже четырехэтажного кирпичного дома 1988 г…
€207,630
Квартира 4 комнаты с балконом в Легионово, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Легионово, Польша
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 1
€314,840
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/15
Три комнаты для вашего обустройства, расположенные рядом со станцией ONZ. Отличное предложен…
€174,394
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Массив
€278,090
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 89 м²
NEW BUILD IN SAN PEDRO DEL PINATARNew Build жилой комплекс из современных квартир и пентхау…
€226,516
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
Продается трехкомнатная квартира площадью 71 м2, расположенная на первом этаже 5-ти этажного…
€287,542
Квартира 3 комнаты с бассейном в Польша
Квартира 3 комнаты с бассейном
Польша
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Riza Heights 1 Villa No 3 - это современная 3 спальня на продажу, расположенная в Пейя Кипр …
€825,168
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/10
Комфортабельная квартира в инвестиционном комплексе Mokotów Residence. Идеальная планировка …
€332,200
Дом 5 комнат в Отвоцкий повят, Польша
Дом 5 комнат
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 224 м²
€464,864
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 5
Красивая квартира с двумя парковочными местами, расположенная в Białołęka-Choszczówka, по ад…
€181,021
Квартира 6 комнат в Варшава, Польша
Квартира 6 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 5
Квартира   Квартира четко разделена на дневную и приватную зоны. 3 спальни с собственной ван…
€655,014

Параметры недвижимости в gmina Lubowidz, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти