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Квартиры в gmina Lubowidz, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Kaleje, Польша
Квартира
Kaleje, Польша
Площадь 117 м²
I present to you for sale a unique property located in the town of Kaleje, located about 12 …
€78,544

Параметры недвижимости в gmina Lubowidz, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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