Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Lubowidz

Жильё в gmina Lubowidz, Польша

1 объект найдено
Квартира в Kaleje, Польша
Квартира
Kaleje, Польша
Площадь 117 м²
€80,943

Параметры недвижимости в gmina Lubowidz, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти