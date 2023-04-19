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  5. gmina Lubasz

Купить недвижимость в gmina Lubasz, Польша

2 объекта найдено
Домв Nowina, Польша
Дом
Nowina, Польша
80 м²
€ 42,229
ПРОДАЖА Czarnków – вокруг, Stajkowo, гм. Любаш Земельный участок площадью 3100 м2 ( дом ) по…
Домв Nowina, Польша
Дом
Nowina, Польша
80 м²
€ 42,229
ПРОДАЕТСЯ Czarnków – вокруг, Stajkowo, gm. Любаш Земельный участок площадью 3100 м2 ( владен…

Параметры недвижимости в gmina Lubasz, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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