Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Lubartow
  5. Квартиры

Квартиры в gmina Lubartow, Польша

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира в gmina Lubartow, Польша
Квартира
gmina Lubartow, Польша
Площадь 6 589 м²
Представляем на продажу 3 строительно-сервисных участка с частью сопутствующей зелени общей …
€177,037

Параметры недвижимости в gmina Lubartow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти