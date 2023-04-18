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Купить таунхаус в gmina Lesznowola, Польша

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Згожала, Польша
Таунхаус 4 спальни
Згожала, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 220,180
Отдельно стоящий дом Ссеми в Згожале рядом с Пясечно | | ок. 130 м2, 3 этажи | | сад ок. 99m…

Параметры недвижимости в gmina Lesznowola, Польша

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