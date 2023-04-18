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Купить дуплекс в gmina Lesznowola, Польша

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальнив Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 спальни
Лешноволя, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 467,882
Польская версия ниже // Размовляємо Україньской помою // Мы говорим на русский Свойство: по…

Параметры недвижимости в gmina Lesznowola, Польша

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