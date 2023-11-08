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Жильё в gmina Leoncin, Польша

1 объект найдено
Квартира в Nowa Dabrowa, Польша
Квартира
Nowa Dabrowa, Польша
Площадь 250 м²
Дом в Нове Даброве - загородный дом, расположенный на большом участке площадью 1988 м2 с вну…
€314,777

Параметры недвижимости в gmina Leoncin, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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