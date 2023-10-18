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Жильё в Гмина Лёндек-Здруй, Польша

1 объект найдено
Квартира в Лёндек-Здруй, Польша
Квартира
Лёндек-Здруй, Польша
Площадь 180 м²
Дом в Грущине на продажу!!! Дом расположен по адресу улица Łąkowa в Грущине недалеко от Позн…
€327,265

Параметры недвижимости в Гмина Лёндек-Здруй, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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