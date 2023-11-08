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Жильё в gmina Kwilcz, Польша

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Niemierzewo, Польша
Квартира 4 комнаты
Niemierzewo, Польша
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Предлагаю на продажу большую 4-комнатную квартиру, расположенную в деревне Нимейерзево, расп…
€40,471

Параметры недвижимости в gmina Kwilcz, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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